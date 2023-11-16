طلاب التربية الفنية بجامعة أسوان يعظمون الإستفادة من الأكياس البلاستيكية

قام طلاب قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بقيادة الدكتورة إيمان وجدي بتعظيم الاستفادة من الأكياس البلاستيكية كلدائن صناعية متوافرة فى كل بيت مصري وتتمتع بألوان كثيرة يمكن استغلالها وتوظيفها بالحرارة إلى لوحات فنية مستغلين فيها تقنيات التشكيل من قص ولصق وتراكب وجدل وضفر، وثقب وتخريم، وذلك فى إطار لطرح أفكار جديدة في ظل ارتفاع أسعار الخامات الفنية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية،واشراف الدكتورة إيمان وجدي، وراندا عيسي، وطلاب تربية فنية.

جهود

وقالت الدكتورة ايمان وجدي، إنه استطاع طلاب الفرقة الثانية تشكيل الأكياس بالحرارة وعمل لوحات من البيئة كوجوه الرجال الكبار بالصعيد والبيوت وارباب الحرف الشعبية ولقطات من الفن الشعبي والريف.

واضافت انهم تناولوا الخامة بعمل لوحات فنية يستطيع الطالب ان يشرح عليها في المقررات الميدانية في المدارس لمواجهة ارتفاع أسعار الخامات الفنية.