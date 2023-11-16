محافظ أسوان: إزالة 292 حالة تعد على الأراضي

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية ساهمت فى إزالة 292 حالة تعدى بمساحة 64 ألف و 434 م2 ، منها إزالة 202 حالة تعدى على أراضى زراعية بواقع 7 أفدنة و 23 قيراط ، وبما يعادل 33 ألف و 600 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 90 حالة تعدى على أراضى مبانى بمساحة 30 ألف و 834 م2 ، علاوة على تحرير 123 محضر مخالفة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية أمن أسوان وإدارة حماية الأراضى والإصلاح الزراعى إستهدفت إزالة 45 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 11 ألف و 264 م2 بما يعادل قرابة 2.6 فدان .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 16 حالة تعدى على أراضى زراعية 3143 م2 وذلك بقرى الرمادى بحرى والرديسية والطوناب بالتنسيق مع مركز شرطة إدفو والإدارة الزراعية ومسئول حماية الأراضى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة لحالة تعدى بنطاق حى جنوب بمساحة 2000 م2 ، بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وعلاء الدين حسين رئيس الحى وذلك بمناطق الرضوان والشيخ هارون ، وبمشاركة الفنيين والعاملين بالحى .

جهود

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة ، وبمشاركة أعضاء الإدارة الهندسية ، والأجهزة الأمنية بنقطة الشرطة بتنفيذ حملة إستهدفت إزالة 9 حالات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3305 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى والإستثمار والمنطقة الصناعية بالمحافظة .