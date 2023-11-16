غدا.. قطع المياه بعدد من المناطق في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن القيام بأعمال تطهير رافع صرف صحى رقم "10" بمنطقة كيما، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق شرق مدينة أسوان مساء غد الجمعة.

وأشار بيان الشركة، إلى أن مناطق قطع المياه تشمل: "المجمع الصناعى الجديد – الصداقة القديمة - عزب كيما بالكامل – عمارات مصنع كيما – عمارات كيما السد – عمارات الحديد والصلب – عمارات الأولى بالرعاية – عمارات كيما والمستعمرة "ج – أ" – عمارات الرحاب – عمارات التطبقيين".

مياه الشرب

وأوضح البيان، أن ذلك إعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 18/11/2023.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين والجهات المختصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.