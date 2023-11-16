محافظة أسوان توقع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس تيسير ممدوح خاصر رئيس الجهاز بشأن الخدمات الإستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات الإقتصادية والإستثمارية التى تقام على أرض المحافظة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الشئون القانونية والمالية والإستثمار والمنطقة الصناعية ، ومرافقى رئيس الجهاز .

يأتي ذلك فى إطار الرؤية الطموحة التى تنتهجها المحافظة لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف فتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الطبيعية والإقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة .

بروتوكول

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه فى ظل الإهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الإستثمار، لتحقيق القيمة المضافة والإستغلال الجيد للثروات التعدينية والمحجرية التى تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى تحقيق التنمية الصناعية بإعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومى ، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الإقتصادية ، ولاسيما مع التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الإستثمار فى الوقت الحالى .

وأكد المحافظ على أننا فى أسوان لدينا الكثير من المقومات الهائلة الجاذبة للإستثمار ، ويجرى حالياً إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر لتصبح قاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية لما تمتلكه من خدمات لوجستية وتجارية وصناعية وزراعية وإستثمارية متنوعة ، وطالب أشرف عطية بسرعة التنسيق بين المسئولين بالمحافظة والجهاز لعقد ورشة عمل لتقريب وجهات النظر ، وعرض كافة المقترحات والرؤى لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين .

جهود

من جانبه قال المهندس تيسير ممدوح إن محافظة أسوان تمتلك رؤى وفكر مستنير لإستثمار مقوماتها المتنوعة بشكل إيجابى ، وهو ما يفتح الباب معه لجذب الفرص الإستثمارية فى كافة المجالات .

وأوضح بأننا سنسعى وفقاً لبروتوكول التعاون ، وإرتكازاً من أن الجهاز يعد جهة حكومية سيتم القيام بأى أعمال تتعلق بالدراسات الحقلية والمساحية وإعداد الرسومات التصميمية والمقايسات ، وكذا مستندات الطرح والبت والترسية ، وغيرها من الأعمال الأخرى التى تحتاج إليها المحافظة لسير منظومة وآلية العمل على أكمل وجه .