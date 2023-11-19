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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تشهد فعاليات الحوار المجتمعى الأول للمبادرةالوطنية لتعزيز القرائية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان فعاليات الحوار المجتمعى الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة من أجل تطوير التعليم في المحافظات الحدودية بقاعة نفرتارى حيث يأتى ذلك في إطار رؤية مصر 2023، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وذلك بحضور الدكتورمحمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي  للهيئة العامة لتعليم الكبار ، والدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتورة وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود. 

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الحوار المجتمعى 

وفى كلمتها نقلت الدكتورة غادة أبوزيد تحيات محافظ أسوان ، مشيدة بالدور الحيوى للهيئة العامة لتعليم الكبار ، وحرصها المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائهالتحقيق آمالهم فى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق ، وهو الذى يظهر جلياً فى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والجامعية بهدف لقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسوانى. 

وأكدت غادة أبوزيد بأنه فى محافظة أسوان كتنفيذيين وشعبيين نتعاون لتحقيق هدف القضاء على الأمية من خلال توفير الإمكانيات المتاحة وتضافر الجهود بدعم كبير من المجتمع المدنى والمتمثل في مؤسسة مصريين بلا حدود لنشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية وخلق فرص العمل. 

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ريادة

وأشارت غادة أبو زيد إلى أن محافظة أسوان كانت ومازالت لها الريادة في مجال التعلم مدى الحياة في ظل التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية وفى مقدمتها منظمة اليونسكو لتعزيز الجودة والتميز فى مجال التعلم من خلال المشاركة في شبكة مدن التعلم .
 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

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