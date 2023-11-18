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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأكاديمية العربية تهنئ محافظ أسوان لحصد جائزة المركز الأول لمشروع «مسرعات رائدات الأعمال»

محافظ أسوان ورئيس
محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية

قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التهنئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان على هذا الإنجاز الكبير والذى تسلم الجائزة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والتي بموجبها صعدت أسوان ضمن 18 مشروعاً للمشاركة بمؤتمر كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة. 

ويأتى ذلك بعد الإعلان عن فوز محافظة أسوان جائزة المركز الأول لمشروع مسرعات رائدات الأعمال فى المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. 
 

 

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الأكاديمية العربية 

من جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة لهذا التمثيل المشرف للمحافظة وحصولها للمرة الثانية على جوائز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بالإضافة إلى جائزة أفضل محافظ عربى للتميز العربى ، لافتاً إلى أن تصعيد زهرة الجنوب فى مؤتمر عالمى سيرفع اسم أسوان عالياً على المستوى الدولى والإقليمى.

فيما أكد اللواء أشرف عطية على الإعتزاز الدائم والمستمر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعتبارها صرحاً علمياً متميزًا يدعم كافة جهود المحافظة فى التطوير والتجميل مع تسخير إمكانياتها فى مواجهة التحديات الحالية من خلال تقديم الحلول العلمية لها مع وضع التصميمات والأفكار المتجددة للمشروعات المستقبلية.

 

جهود 

وأوضح أشرف عطية أن الأكاديمية بيت الخبرة وشريك أساسى لإحداث النهضة المنشودة بالمحافظة فى مختلف القطاعات سواء الخدمية أو البحثية أو الإستشارية .

وكان قد أوضح المحافظ أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

مؤكدة أن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث غير المادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.

وأوضحت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضاً داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمى لليونسكو ، كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الإبتكار والإبداع على الوجه الأكمل .

 

 

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