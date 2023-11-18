أسوان .. إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمدن كوم أمبو وإدفو والبصيلية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية.

ويأتي ذلك إستكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.



إزالة التعديات

وقد ساهمت الحملات بقيادة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو و بالتعاون مع مديرية أمن أسوان وإدارة حماية الأراضي والإصلاح الزراعي فى إزالة 10 حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة ٢٨٨٥ م2.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان ، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية ، ومركز شرطة إدفو بتنفيذ عدد ٤ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 1050 م2 بقرية المحاميد بالحجز قبلى بدعم من معدات وسيارات الوحدة المحلية.

فيما قامت مدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة ، وبمشاركة أعضاء الإدارة الهندسية، والأجهزة الأمنية بنقطة الشرطة بتنفيذ إزالة فورية فى المهد للعدد 1 حاله تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٣٠٠ م2 عبارة عن أسوار وأساسات من الحجر و غرفة مبنية من الطوب الأسمنتى حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

أكدت أن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.