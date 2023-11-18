بيطرى أسوان: تحصين 4170 حيوان لدى2841 مستفيد بالقافلة العلاجية البيطرية الإرشادية

قال الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه بدعم من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد شهدت القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية نجاحاً كبيراً والتي تم تنظيمها من معهد تناسليات الهرم بالجيزة ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بالإشتراك والتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى.

وأوضح الدكتور مدحت رمزى بأن فاعليات القافلة أثمرت عن فحص وعلاج وتحصين 4170 حيوان لدى 2841 مستفيد ، وأيضاً تم تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان " المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة " ، علاوة على تدريب 27 من الأطباء البيطريين ، مؤكداً على أن التنسيق المسبق الجيد لإستقدام هذه القافلة ساهم فى حشد الكثير من المربين .

تحصين

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

جهود

مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.

وأوضحت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضاً داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمى لليونسكو ، كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الإبتكار والإبداع على الوجه الأكمل .