أسوان .. ضخ 160 طن سكر بفروع المجمعات 

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء ، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق من خلال تكثيف المرور الميدانى للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للإستهلاك الآدمى ، مع ضبط أى حالات للغش التجارى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشديد الرقابة التموينية لمجابهة الإحتكار وزيادة الأسعار، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.

تخفيض الأسعار

كشف المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان بأنه تم ضخ كميات من السكر وصلت لأكثر من ١٦٠ طن خلال الأسبوع الماضي من خلال فروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن حيث تم طرحه للمواطنين بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونية ، علاوة على التجار والمتعاملين مع بورصة السلع ، كما أنه جاري ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية.

وأضاف خالد أبو القاسم بأن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين قامت أيضاً بضخ كميات من سلع المبادرة عن طريق فروعها.

اليونسكو

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمه الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.