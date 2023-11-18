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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر الفيديوكونفرانس.. اجتماع لمحافظ أسوان مع مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة وذلك استكمالا لتقوية سبل التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان والمكتب الإقليمى لليونسكو

وتناول الاجتماع مناقشة الخطوات الإجرائية لإقامة أول منتدى للتراث الغير مادى على أرض عروس المشاتى فى مارس القادم تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمى للمرأة ، والذى سيحضره نحو 20 خبير دولى ، فضلاً عن الخبراء المصريين فى مجال التراث الغير مادى على مدار 4 أيام. 

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وحضر الاجتماع الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والدكتورة مرفت السمان إستشارى مدن التعلم والإبداع ، ومنسق عام المنتدى ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى ، والعميد أحمد دنش مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى ، فضلاً عن أيمن عبد المحسن مدير مشروعات إدارة الثقافة باليونسكو ، ومنسق عام أنشطة المنتدى. 

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمه الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

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مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الاحتفال بمرور 20 عاماً على اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الاقتصادي والاجتماعي لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب اهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.

وأوضحت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضاً داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمى لليونسكو ، كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الابتكار والإبداع على الوجه الأكمل .

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