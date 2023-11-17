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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات توعوية لمرضى السكري في أسوان

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ندوات توعوية للمنتفعين بالمستشفى عن مرض السكري ومضاعفاته على العين، وذلك في إطار اليوم العالمي للسكر.

حاضر في الندوة الدكتورة ريهام فهمي، أخصائي الرمد بالمستشفى حيث أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك أمراض العيون.

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مرضى السكرى 

وتناولت الندوات أهمية الفحص الدوري للعين لدى مرضى السكري، وطرق الوقاية من مضاعفات مرض السكري على العين، وفي ختام الندوات، تم الرد على استفسارات المرضى وذويهم.

وتأتي تلك الفاعليات في إطار الجهود التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان من أجل تحسين الخدمات العلاجية والتوعوية للمواطنين في محافظة أسوان. 

وكان قد قام طلاب قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بقيادة الدكتورة إيمان وجدي بتعظيم الاستفادة من الأكياس البلاستيكية كلدائن صناعية متوافرة فى كل بيت مصري وتتمتع بألوان كثيرة يمكن استغلالها وتوظيفها بالحرارة إلى لوحات فنية مستغلين فيها تقنيات التشكيل من قص ولصق وتراكب وجدل وضفر، وثقب وتخريم، وذلك فى إطار لطرح أفكار جديدة في ظل ارتفاع أسعار الخامات الفنية. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية،واشراف الدكتورة إيمان وجدي، وراندا عيسي، وطلاب تربية فنية.

وقالت الدكتورة ايمان وجدي، إنه استطاع طلاب الفرقة الثانية تشكيل الأكياس بالحرارة وعمل لوحات من البيئة كوجوه الرجال الكبار بالصعيد والبيوت وارباب الحرف الشعبية ولقطات من الفن الشعبي والريف. 

واضافت انهم تناولوا الخامة بعمل لوحات فنية يستطيع الطالب ان يشرح عليها في المقررات الميدانية في المدارس لمواجهة ارتفاع أسعار الخامات الفنية. 

 

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