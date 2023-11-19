محافظ أسوان يتابع فعاليات البرنامج التدريبى وعي لإعداد وتأهيل 50 قيادة محلية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات البرنامج التدريبى (وعى) للعاملين بالوحدات المحلية القروية ، مشيداً بدور المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وإهتمامها بالقيادات المحلية من خلال رفع المستوى المهنى والوظيفى وتنفيذ خطط وبرامج الدولة لإعداد وتأهيل قيادات محلية مستدامة.

ويأتى ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة ) وفى إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأغذيه العالميه(WFP) وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.



البرنامج التدريبى

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بأن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 4 أيام ويستهدف تدريب 50 قيادة محلية ، وذلك بحضور الدكتورة رباب يحيى مسئول المشاركة المجتمعية بالإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية ، والدكتورة أمال زكى مستشار وزير التضامن الإجتماعى لبرنامج وعى التنموى ، والدكتور أحمد شاهين مستشار الوزير للتواصل التفاعلى ، وأيضاً الدكتورة سلوى ندا إستشارى ومدير برامج الصحة الانجابية، بالإضافة إلى ليلى أحمد ممثل برنامج (WFP)، وخالد عبدالجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياه كريمة بالمحافظة.

وقد أوضح السكرتير العام المساعد بأن البرنامج التدريبى (وعى) يهدف إلى تدريب وإعداد مدربين (TOT) من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والإتجاهات الصحيحة والسلوكيات السليمة المتعلقة بحماية وتنمية الأسرة والتقليل من عوامل الخطورة للحد من وفيات الأمهات والأطفال، بجانب إكسابهم القيم الداعمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، علاوة على مهارات التواصل الفعال ، مشيراً إلى أنه فى نهاية التدريب سيتم عقد إختبار لتقييم المتدربين لمعرفة مدى الإستفادة منه على أن يتم تطبيقه بالوحدات القروية بعد إنتهاء فترة التدريب .

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.