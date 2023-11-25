رئيس جامعة أسوان: وزير التعليم العالي وجه باستمرار جاهزية المستشفيات لاستقبال مصابي غزة

شارك اليوم السبت، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

المجلس الأعلى

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه وجه وزير التعليم العالي خلال المجلس باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلًا، واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أنه ناقش المجلس استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، والاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، والعمل علي تعزير الإنتماء والولاء للوطن ،ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، والعمل بصفة دائمة علي الاستفادة من قدرات الطلاب في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والإبداعية.

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة .