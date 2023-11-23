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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: افتتاح مشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم باليوم القومي

ممشى أهل مصر بكورنيش
ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بأسوان

في سباق مع الزمن يشهد مشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلية نحل من العمل المتواصل ليل نهار لإنهاءه طبقاً للبرامج الزمنية المحددة ، وخاصة أنه هناك متابعة ميدانية دورية للواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمسئولين بالمحافظة لدفع عجلة العمل لأعلى معدلاتها لإفتتاحه في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومى بمنتصف يناير القادم

وخاصة أن هذا المشروع الواعد الذى يتم لأول مرة منذ 1964 بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، يأتي في مقدمة مشروعات ممشى أهل مصر ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

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مشروع واعد

ولاسيما في كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، وبنسبة تنفيذ 75 % ، وأيضاً كورنيش النيل بإدفو بطول 2 كم ، والذى تم إنهاؤه بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، فضلاً عن مرسى وممشى قرية فارس الجديد على مساحة 2700 م2.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم إنهاء المستوى الأول من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 3600 متر من إجمالي 4 كم جارى العمل فيها بنسبة 95% ، ويضم نخيل وأشجار وزهور متنوعة الأشكال والألوان ، وكذلك أرضيات من الجرانيت والحجر الرملى ، مع مقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسوانى ، فضلاً عن البرجولات والاسوار التي تحمل الهوية البصرية ، وتشكيلات تصميمية الطابع التراثى. 

ولفت عطية إلى أنه تم إنهاء 70 % من المستوى الثانى ، وهو يضم المستوى الثانى 48 محل وكافتيريا وبازار ، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية ، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء ، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى. 

محافظ أسوان: افتتاح مشروع "أهل مصر" بكورنيش النيل منتصف يناير المقبل

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جهود 

وأضاف محافظ أسوان بأنه المستوى الثالث تم إنهائه بنسبة 85 % ، وهو يضم الممشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان ، مشدداً على ضرورة تكثيف الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية ، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوى ، وهو الذى يتطلب المرور الميدانى اليوم ، وتلافى الملاحظات أولاً بأول. 

وقال المحافظ بأن ذلك يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات أخرى مماثلة من أبرزها مشروع تطوير منطقة الطابية ، والذى يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة ، وتوسعة الشوارع المحيطة ، كما يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى ، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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