تكريم القائمين على الفيلم التسجيلي «ست أخوات» من أسوان بالبيت الروسي بالإسكندرية

شهد البيت الروسى بالإسكندرية عرضاً للفيلم التسجيلى "ست أخوات" الحاصل على الجائزة الأولى فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، وذلك بمعرض الصالون "الثالث" للتصوير الفوتوغرافي والفنون الرقمية، الميديا، الأفلام القصيرة والصور المتحركة، فى إطار ٨٠ عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وحضر عرض الفيلم، بافيل كديسوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، والفنان هيثم فهمى، مدير التصوير، والفنانة زينب سعدى، مخرج الفيلم، وممثلى الجالية الروسية، وجمهور من المحبين للفنون وبعض المشاركين بمعرض الصور، وتم تكريم القائمين على الفيلم من جانب البيت الروسى وتوزيع شهادات تقدير لهم.

تكريم

ويرصد الفيلم الوثائقى القصير، قصة كفاح امرأة فى السبعين من عمرها، مقيمة بمحافظة أسوان، وتعمل فى صناعة العيش الشمسى، واسم السيدة "ست أخوات" وهو الاسم الحقيقى للسيدة وهو نفس اسم الفيلم، وتبدو سيدة ريفية مميزة بصوتها الجذاب ودف إحساسها الذى يطل من كل مشهد، وتتحدث عن حكايتها وقصة كفاحها وما حدث لها من أحداث درامية تعكس الواقع الذى مرت به.

وكان قد شارك الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

جهود

بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه وجه وزير التعليم العالي خلال المجلس باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلًا، واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أنه ناقش المجلس استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، والاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، والعمل علي تعزير الإنتماء والولاء للوطن ،ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، والعمل بصفة دائمة علي الاستفادة من قدرات الطلاب في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والإبداعية.