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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ اسوان

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وفي بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء أشرف عطية مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 
والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي  610.1 مليون جنيه ، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث أشار محافظ أسوان إلي سعى المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية على أرض المحافظة ، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية، أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، و نجحت المحافظة في تنمية مواردها ليساهم كل ذلك في تحقيق الكثير من المكاسب والعائد الإيجابي.

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تذليل اي معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها علي أرض الواقع .  

 

وزير التنمية المحلية محافظ أسوان مشروعات الخطة الإستثمارية حياة كريمة

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