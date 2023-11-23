وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وفي بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء أشرف عطية مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024

والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه ، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث أشار محافظ أسوان إلي سعى المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية على أرض المحافظة ، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية، أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، و نجحت المحافظة في تنمية مواردها ليساهم كل ذلك في تحقيق الكثير من المكاسب والعائد الإيجابي.

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تذليل اي معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها علي أرض الواقع .