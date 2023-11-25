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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن مبادرة إيد بإيد.. رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسوان لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

رئيس البنك الزراعي
رئيس البنك الزراعي ومحافظ أسوان

التقى الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، السبد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً في قرى ومراكز أسوان ضمن المبادرة الوطنية (إيد بأيد .. لمستقبل الوطن ) التي أطلقها  البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر إحتياجا في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

جرى خلال اللقاء قيام الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتسليم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قسائم شراء السلع الغذائية التي سيتم توزيعها لصالح الآلاف من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بمحافظة أسوان.

حضر اللقاء الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات ومسئولي البنك.
وخلال اللقاء أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) في كافة محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة أسوان للوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوحيد كافة الجهود حول هدف نبيل وهو التصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا، علاوة على دور المبادرة في مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.   
وأشار فاروق إلى أن البنك يولي محافظة أسوان اهتماماً بالغاً سواء من خلال تنفيذ المبادارت والبرامج التمويلية التي يستهدف بها البنك تحسين مستوى المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية في أرجاء المحافظة، أو من خلال تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً في قرى حياة كريمة. 

من جانبه ثمن السيد اللواء محافظ أسوان الدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير قرى الريف أو زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجاً بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً أن التعاون مع البنك الزراعي أثمر الكثير من المبادرات التي تنعكس اثارها الايجابية على مواطني المحافظة.

أشرف عطية محافظ أسوان الأسر الأكثر احتياجا البنك الزراعي المصري تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دعم الأسر الأكثر احتياجا رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

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