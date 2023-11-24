أ.ش.أ: مصر حريصة على استقرار المنطقة وغيرت نظرة العالم إلى القضية الفلسطينية

قال الدكتور صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط، إن رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء إسبانيا في هذا التوقيت المهم تعكس أهمية دور مصر المحوري في المنطقة وأهمية الدور الذي تلعبه مصر في حل القضية الفلسطينية على مدي الأعوام الماضية في ضوء الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة ومالمسه المجتمع الدولى من الأهمية البالغة التى تلعبها القاهرة في استقرار المنطقة، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط ملتهبة للغاية نظرا للاحداث الجسام التي مرت بها هذه المنطقة منذ ٢٠١١ وهي مستمرة الى الآن، كما أن كثير من دول المنطقة تعاني من عدم الإستقرار نظرا للاحداث التي شهدتها الى جانب الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على غزة.



وأشاد مغاوري بدور مصر حيث عكست هذه الأحداث دور مصر المحوري والرئيسي كركيزة أساسية من ركائز أستقرار المنطقة وهو ما يدفعه العالم على وجه التحديد خاصة ان المواقف الرئيسية التى اتخذنها منذ بداية الأزمة الأاخيرة كانت مواقف متوازنة ومسئولة عن احداقث المنطقة وكان قد ثبت صحة الموقف المصري وثبت ان موقف مصر كان هو الموقف الأساسي التى اعتمدت عيه بعد ذلك الدول الكبري والدول الأساسية.

وأكد مغاوري خلال مداخلة هاتفية لقناة أكسترا نيوز، أن زيارة إسبانيا بأعتبار أن أسبانيا هي الرئيس الحالى للأتحاد الاوروبي ،وبلجيكا هى الرئيس القادم للأتحاد الأوروبي فزيارة المسئولين على هذا المستوي تعكس رؤية المجتمع الدولى للدور المصري الهام فى هذه المنطقة.

مصر حريصة على اسقرار منطقة الشرق الأوسط

وأشار نائب رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر تطالب ان يمارس المجتمع الدولى ضغطا حقيقيا على إسرائيل حتى لا تتطور الأمور، فالقاهرة حريصة على أستقرار منطقة الشرق الأوسط، فمنذ البداية هي التى غيرت نظرة العالم إلى هذه القضية بالفعل.

وأوضح الدكتور صلاح مغاوري ،أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول في 7 أكتوبر وما تلاها من تباعات إسرائيلية على قطاع غزة وكان موقفه واضحا وثابتا ولم يتغير طوال هذه الازمة.