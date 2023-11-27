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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكرم السيدة "ست إخواتها" ويلبى جميع مطالبها

جانب من التكريم
جانب من التكريم

" ست أخواتها " هي قصة واقعية تجسد صمود وصلابة المرأة المصرية في مواجهة الظروف المعيشية لتتحول قصتها إلى فيلم تسجيلي وثائقي نال أعجاب المشاهدين والمختصين والتكريم في المراكز الفنية والثقافية.

وحرصاً منه على دعم ومساندة هذه النماذج المعبرة عن أصالة المرأة الأسوانية وقدرتها على اقتحام تحديات الحياة بإرادة وصبر وقوة تحمل، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستقبال وتكريم السيدة  " ست أخوات رمضان بدرى 78 سنة " في مكتبه بإهدائها درع المحافظة وتلبية مطالبها ، بحضور أسرتها. 

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ست أخواتها

ومن جانبه وجه محافظ أسوان التحية والتقدير للسيدة " ست أخوات "  ، وخاصة أنها تستحق كل تقدير واحترام لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب ، والقدرة على نسج قصص النجاح المتواصل لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة ، لافتاً إلى أن المرأة الأسوانية أصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به ويفخر به المجتمع كله ، وما نقدمه لها من لمسة وفاء يأتى عرفاناً بدورها البناء فى خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك يستطيع مواجهة أى تحديات. 

وأكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة الدائم لدعم ومساندة الجهود والبرامج التى تهدف إلى تمكين المرأة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية ، وهو الذى يتواكب مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لمكانة المرأة ودورها كشريك أساسى فى تحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية بمختلف المجالات. 

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تكريم 

كما حرص اللواء أشرف عطية على تكريم مصور الفيلم هيثم فهمى ، ومخرجة الفيلم زينب سعدى لدورهم الحيوى فى إبراز هذه القصة الإنسانية المليئة بالعبر والدلالات والمواعظ.

والجدير بالذكر بأن " ست أخوات " هي سيدة أرملة تعيش فى نجع السدر بقرية غرب أسوان ، نجحت في تربية وتنشئة أخواتها وأبناءها وأحفادها من صناعة العيش الشمسى حتى توفر قوت يومها لأسرتها ، ولديها 6 أبناء ماتوا 3 أبناء منهم ، والباقى ولد وبنتين يعيشون معها فى بيت بسيط.

والذى أطلق عليها اسم " ست أخوات " هو والدها حيث كانت السادسة في ترتيب أخواتها وكانت مدللة لأنها أخر العنقود ، ثم تزوجت وكافحت مع زوجها من بداية الحياة الزوجية، وعلى الرغم من أنها امرأة نحيفة وضعيفة جداً فعملها محتاج جهد وقوة واستيقاظ مبكر ويتكرر كل يوم ، كما أنها مؤمنة وراضية ، وشاكرة ربها ، وعلاقتها بجيرانها علاقة قوية وجميلة تحبهم  ويحبونها ، وجاء عملها فى صناعة العيش بالصدفة ، وكانوا يساعدوها فى البيت. 

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