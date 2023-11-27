انعقاد لجنة اختيار عمداء كليتى التربية والتربية الرياضية بجامعة أسوان

انعقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وأعضاء اللجان المشكلة للمقابلات.

وقال الدكتور أيمن عثمان إنه تم إجراء المقابلات لاختيار المرشحين لعمادة كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، وكلية التربية أسوان حيث استمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

لجنة المقابلات

وأشار رئيس جامعة أسوان إلي حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية تامة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان إلى أن المتقدمين للعمادة كلية التربية الرياضية كلا من الدكتور عادل محمد مكي العميد السابق، والدكتور مصطفي محمد جمعة وكيل الكلية.

أما كلية التربية تقدم إليها 6 مرشحين من أساتذة الكلية من مختلف أقسام الكلية: وهم كالتالي مرشحين كلية التربية الدكتور خيري أحمد حسين القائم بأعمال العميد حالياً، والدكتوره منال محمد خضري وكيل الكلية، والدكتور عادل محمد الصادق رئيس قسم الصحة النفسية، والدكتور سعيد محمد صديق، والدكتور عبدالناصر فايز رئيس قسم ، والدكتورة سعاد جابر محمود وكيل الكلية.

أنشطة

جدير بالذكر أنه تشكلت لجنة أعضاء الاختيار لكلية التربية من الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة رئيسا، والدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر عضواً، والدكتور راشد القصبي عضواً، والدكتور محمد رجب عضواً ، والدكتور سعيد القاضي عضواً.

أما لجنة كلية تربية رياضية تشكلت من كلا من الدكتور أيمن عثمان رئيسا، والدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر عضوا والدكتور علاء الدين حامد عضوا، والدكتور أحمد عبدالخالق عضواً ، والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عضواً.

وكان قد انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (117) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش موعد بدء الامتحانات العملية خلال منتصف ديسمبر المقبل لجميع الكليات العملية والعلمية، ومع بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة، كما تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومناقشة الضوابط الخاصة بالكارنيهات الجديدة التي يصدرها البنك الأهلي (كارنيه ميزة) بالاشتراك مع مركز المعلومات بالجامعة.