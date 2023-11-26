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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (117) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش موعد بدء الامتحانات العملية خلال منتصف ديسمبر المقبل لجميع الكليات العملية والعلمية، ومع بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة، كما تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومناقشة الضوابط الخاصة بالكارنيهات الجديدة التي يصدرها البنك الأهلي (كارنيه ميزة) بالاشتراك مع مركز المعلومات بالجامعة.

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الفصل الدراسى 

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن بطاقة ميزة يتم استخراجها للطلاب مجانا في أول مرة لمدة 5 سنوات، وتستخدم في تحقيق هوية الطالب عند دخول البوابات الإلكترونية بالجامعة بديلا عن كارنيهات الجامعة، وتتيح هذه البطاقة دفع كافة المصروفات الدراسية والمدن الجامعية وأي مصروفات أخرى تيسيرا على أبنائنا الطلاب.

وفي سياق آخر، قال الدكتور أمين صلاح الدين وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة أسوان، إنه في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكلية الألسن، والعمل على انتظام الدراسة بمختلف الأقسام وخاصة قسم اللغة الكورية الذي انتظمت به الدراسة بالفعل منذ بداية الأسبوع الماضي، أنهت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة التعاقد مع عضوين من أعضاء هيئة التدريس من كوريا الجنوبية وهما الدكتور لي وون سو وحرمه خبيرة اللغة الكورية يوون يونج وان. 

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هذا ويواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم أنشطة وفعاليات التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم إستمرار تنظيم الجولات والزيارات المنزلية بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب حملة (إحميها من الختان).

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