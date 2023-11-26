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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال تجهيز مكتبة مصر العامة وتطوير ميدان عباس العقاد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان مشروع مكتبة مصر العامة ، مشددة على سرعة الانتهاء من وضع اللمسات الجمالية، وأيضاً تجهيزات الأثاثات وغيرها من الأجهزة والأدوات الخاصة بمكونات المكتبة وذلك في سياق الجهود المبذولة للإسراع بمشروعات التطوير والتحديث والتنوير، وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان

وتضم المكتبة قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافيتريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى. 

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مصر العامة 

كما كلفت أبوزيد بسرعة رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة وخاصة ميدان عباس العقاد والذى يضم مقبرة عملاق الأدب العربى، مع ضرورة دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية.

وأشارت إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى .

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جهود 

ويواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم أنشطة وفعاليات التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان استمر تنظيم الجولات والزيارات المنزلية بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب حملة (احميها من الختان).

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين ، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان.

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