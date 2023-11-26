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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم محافظ أسوان بالملتقى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى الملتقى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة من الإصلاح إلى التميز" برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والذى عقد بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة

ويأتى ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى ومنها محافظة أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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تكريم 

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء ، وأيضاً الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية. 

كما حضر شركاء نجاح المنظومة من الهيئات والجهات المعاونة ، علاوة على الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحى على الصعيدين المحلى والدولى ، وكذلك رؤساء الهيئات الصحية بعدد من الدول العربية والأجنبية. 

وشهد الملتقى الدولى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية تكريم محافظ أسوان لجهوده في الإسراع بالتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، كما تم إستعراض نجاحات الدولة المصرية في مشروع التأمين الصحى الشامل ، مع إلقاء الضوء على المؤشرات والإنجازات التي حققتها الهيئة على مدار 4 سنوات الماضية ، بالإضافة إلى عرض عدد من الفرص للشراكات مع القطاع الخاص.

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جهود 

وعلى هامش مشاركته أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المؤتمر كان مثمر للغاية حيث تم عرض الرؤية المتكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى محافظة أسوان أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة ، ولذا تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التى يتم بذلها لإنهاء وتجهيز 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة.

وأشار أشرف عطية إلى أنه حتى الآنتم نقل أصول 76 مركز طبى ووحدة صحية و 4 مستشفيات مع التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل هذه الصروح الطبية ، وهو الذى يأتى ضمن جهود الإرتقاء بمنظومة السياحية العلاجية بالمشتى العالمى بأسوان. 

وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 24 بمركز أسوان ، و 24 بمركز كوم أمبو و 10 بمركز دراو ، و 18 بمركز نصر النوبة ، و 13 بإدفو شرق ، و 23 بإدفو غرب ، أما بالنسبة للمستشفيات فتم وجارى التشغيل التجريبى لـ 11 مستشفى موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة شهدت معظمها نهو أعمال الإنشاء والتطوير بها. 

 

 

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