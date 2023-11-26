بعد شكوى أهالي المحمودية.. السكرتير العام لمحافظة أسوان تتفقد المنطقة

وردت وشكوى مصورة على الواتس الخاص باللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بشأن تضرر أهالى منطقة المحمودية من تراكم مياه الصرف الصحى فى الحديقة العامة ، بجوار عمارات القاهرة للمقاولات.

وكلف المحافظ المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بالقيام بالمعاينة الميدانية على أرض الواقع ، وتفقد المنطقة لبحث أسباب الشكوى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معها وحلها بالشكل المطلوب مع ضرورة إعداد تقرير مفصل عنها وعرضه على المحافظ شخصياً للتأكيد على تلبية الشكوى على الوجه الأكمل.

تفقد

وخلال الجولة الميدانية قامت المهندسة فاطمة إبراهيم على بإستدعاء مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً مديرى المخلفات الصلبة والحدائق ، ونائب رئيس المدينة ، فضلاً عن رئيس الحى.

وشددت على سرعة توفير سيارة كسح لشفط كافة كميات المياه المتراكمة بالحديقة ، مع البدء فوراً فى الدفع بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة لإزالة وصلة قديمة لخط مياه شرب ، بالإضافة إلى إصلاح الكسور وتنفيذ أعمال التطهير والتسليلك الخاصة بغرفة التفتيش وخط الصرف الصحى بالعمارة رقم 5 بالمنطقة.

جهود

كما وجهت السكرتير العام بسرعة تهذيب الأشجار وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء مع إزالة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة وتنفيذ أعمال النظافة العامة بالحديقة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى ولتؤدى الحديقة دورها المطلوب فى إيجاد متنفس ترفيهى وصحى مناسب للمواطنين ولا سيما ولأهالى منطقة المحمودية .

هذا ويواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم أنشطة وفعاليات التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم إستمرار تنظيم الجولات والزيارات المنزلية بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب حملة (إحميها من الختان).

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين ، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان.