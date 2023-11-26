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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد المنصة التعليمية الإلكترونية بمدرسة محمد مكاوي يعقوب للغات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ  يرافقها فريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر وذلك لتفقد مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات، وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم ، ومسئولى التعليم

وقد استهلت نائبة المحافظ جولتها بتفقد فعاليات المنصة التعليمية الإلكترونية والتى أطلقتها محافظة أسوان و مديرية التربية والتعليم بها مع وزارة الاتصالات لطلاب الصف الرابع الإبتدائى ، مع التعرف على طريقة التسجيل بالمنصة وآليات العمل فيها ، وأيضاً معرفة المدارس المشاركة فيها ، والتى تضم حالياً 5 مدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية. 

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المنصة الإلكترونية

وقد أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أهمية دور هذه المنصة الإلكترونية فى إيجاد الحلول المناسبة لسد العجز بين المدرسين فى بعض التخصصات ، بجانب دورها الفعال فى تحقيق للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوى الخبرة، موجهة بضرورة المتابعة المتواصلة ودعم وسائل الإتصال وخدمات الإنترنت لضمان تعميم المنصة لتشمل كافة المدارس. 

وخلال تفقدها للفصول الدراسية حرصت غادة أبوزيد على الإطمئنان على سير العمل ورصد وتلبية المطالب والإحتياجات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لتحقيق التحصيل الدراسى المطلوب ، مشددة على أهمية المتابعة الدورية لنسب الحضور والغياب ، مع الإهتمام بالنظافة العامة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمقاعد والأبواب والنوافذ ، وأيضاً دورات المياه وغيرها من المرافق بالمدرسة .

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جهود 

هذا ويواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم أنشطة وفعاليات التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم إستمرار تنظيم الجولات والزيارات المنزلية بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب حملة (إحميها من الختان).

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين ، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان

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