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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات ورشة عمل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلاق أول أيام فاعليات ورشة عمل " تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي " بالشراكة بين مبادرة ( قدوة تك) وجمعية خير وبركة للمرأة الجديدة بمحافظة أسوان

وبحضور منسق أيادي مصر أحمد سعيد ، وفريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكون من نجلاء صديق مدير مبادرة قدوة تك بالادارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية ، ومحمد سعد فؤاد مدير وحدة المتابعة والتقييم بمبادرة قدوة تك ، وأحمد سعيد طعيمة منسق عام مذكرة التفاهم بين الوزارة ومحافظة أسوان والممتد لـ 3 سنوات من عام 2021 وحتى 2024.

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دورات تدريبية 

ومن جانبه أكد محافظ أسوان بأن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن. 

وقدم شكره للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يقدموه من تيسيرات متنوعة ودعم لتشغيل المنظومات الرقمية الجديدة التى تساهم في تسهيل منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها ، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب بتنظيم معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة ، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة " رائدات الأعمال المنزلية " ، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

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جهود 

والجدير بالذكر بأن فاعليات ورشة العمل تشمل ندوات توعوية لنشر الوعي بين السيدات صاحبات الأعمال الحرفية والخدمية حول سبل الإستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في تسويق وترويج منتجاتهن والإرتقاء بأعمالهن ، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية ، كما سيتم تنفيذ ٣ ورش عمل مجانية حول مهارات التصوير الفوتوغرافي للمنتجات بالموبايل وبإستخدام أبسط الوسائل والادوات التكنولوجية الحديثة .

 ويواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم أنشطة وفعاليات التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

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