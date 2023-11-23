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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر انتخابي بمدينة أسوان للمرشح الرئاسي فريد زهران

مؤتمر انتخابى للمرشح
مؤتمر انتخابى للمرشح الرئاسى فريد زهران بمدينة أسوان

واصلت مساء اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الانتخابى الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران، وذلك بمدينة أسوان، بحضور عدد من الأهالى والقيادات الحزبية والسياسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر، باستقبال المرشح الرئاسى بزفة نوبى فور وصوله لمقر المؤتمر برفقة أعضاء الحملة الانتخابية، ثم عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتعريف بالبرنامج الانتخابى للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.

 

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مؤتمر انتخابى 

وذكرت حملة مرشح الرئاسة أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلاً من المواطنين و أسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادى و السياسى، ودعم القضية الفلسطينية.

وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، ودعوا جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران. 

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