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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية: فوز معهدين بـ"وسام التميز" على مستوى قطاع جنوب الصعيد

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

فاز معهدى كوم أمبو الابتدائى وفتيات الدكة الإعدادى الثانوى بـ "وسام التميز" على مستوى قطاع جنوب الصعيد وذلك عن قيمة الأسبوع الرابع " التنوع والتعايش" لفعاليات البرنامج التربوى " أخ ثان.. والرابط ‏إنسانى " ، كما حصلت سعاد محمد منسق البرنامج بالمنطقة، على وسام التميز.

وقدم الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية التهاني للمعهدين الفائزين، ولمنسق البرنامج بالمنطقة، متمنياً دوام التميز والتفوق.
 

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وكانت قد قامت الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بتسليم الشهادات للدارسين وفاعليات اليوم الختامي لبرنامج تدريبى لصقل مهارات مدربى ومنسقى مراكز تدريب اللياقة البدنية (النسور) لمحافظات الوجة القبلي بأسوان. 

والجدير بالذكر بأن الهدف من البرنامج التدريبى إلى تطوير المهارات والمعرفة لدى المدربين بتقنيات التدريب بما يضمن توجيه الدعم المهني للأفراد في ممارسةالرياضة وتحقيق اللياقة البدنية بالشكل الأمثل، وأيضاً تحفيز الأفراد وتقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح الشخصي والرياضي.

ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة ورئيس الأدارة المركزية للاداء الرياضي.

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جهود 

ويأتى ذلك بمتابعة ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان وإشراف سعد خليفة وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وعزت علي مدير إدارة الرياضة . 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

وكان قد تم تنظيم اصطفاف للسيارات بأسوان. 

 

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