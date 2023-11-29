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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب التعليم الأساسى في أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية العمل بأسوان ندوتين للتوعية والتثقيف بمدرستى الدكتور طه حسين بنين وعزيز إبراهيم بنات، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وغيرها من الجهات المختصة وذلك تحت رعاية حسن شحاته وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وأكد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأن الندوتين استهدفتا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب وطالبات التعليم الأساسى، بالإضافة إلى رفع الوعى بالأساليب السليمة للتدخل الفورى وللتعامل الصحيح للمواجهة عند حدوث الكوارث والسيول وغيرها من الأزمات الطارئة.

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ندوات

وأشار إلى أن أهداف الندوتين شملت أيضاً التعريف بآليات وخطوات تنفيذ خطة الإخلاء وغيرها من الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية البيئة المحيطة فى حالة حدوث أى حالات طارئة وذلك لتحقيق السيطرة المطلوبة والحفاظ على أمن وسلامة جميع الطلاب والمعلمين والإداريين وكافة المترددين على المدارس والمنشآت التعليمية. 

كما أوضح مدير مديرية العمل بأن الندوتين شارك فيها كوكبة من المحاضرين المتميزين بمختلف المجالات الخاصة بالقضايا والموضوعات المعنية والمستهدفة .

وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأسوان بأن  إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإطلاق على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو.

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جهود وأنشطة 

أما بالنسبة لليوم الثانى فقد ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو ، وأيضاً 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو. 

وأكد السكرتير العام المساعد على أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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