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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مقابلات لأعضاء المتابعة وتقييم الأداء بإدارات أسوان وإدفو ودراو التعليمية.. تفاصيل

جهود التربية والتعليم
جهود التربية والتعليم بأسوان

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عددًا من المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء المتابعة، وتقييم الأداء بإدارات أسوان وإدفو ودراو وفق الشروط والقواعد المنظمة لذلك.

وقد تكونت لجنة المقابلات من فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، وحاتم بدر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعادل مختار مدير المتابعة وتقييم الأداء، وخالد عبد الله مدير الشئون القانونية، وفايزة سعد موجه عام مالى وإدارى، وخالد محمد مدير إدارة الموارد البشرية. 

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مقابلات 

 

يذكر أنه تم الإعلان عن إجراء مسابقة لاختيار أعضاء المتابعة وتقييم الأداء للعمل بالمديرية وأقسامها بالإدارات وفق الشروط الواردة بالكتاب الدورى رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥.

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعا مع أعضاء منظومة "التغذية المدرسية باستخدام الكروت الذكية"وهم العميد محمد سند قائد ضباط السيطرة على المنظومة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيمن حميدة رئيس مجلس إدارة جمعية أهالى الحمد، وعبد الله بهاء الدين مفوض الجمعية،و بحضور هناء مهنى مدير إدارة التغذية، ومحمود عطا متعهد التغذية لبدء تدشين منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية بأسوان بالتعاون مع إحدى الشركات شركة الموردة للتغذية المدرسية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويأتى ذلك فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ فى حوكمة مؤسسات الدولة وحرص الدولة والقيادة السياسية على تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب ، ودعم التغذية المدرسية. 

وتناول الاجتماع مناقشة ميكنة منظومة التغذية المدرسية واستخدام الكروت الذكية، وبدء تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية في مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع المدارس باستخدام الكارت الذكى في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. 

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منظومة إلكترونية 

 

وتم تسليم الكروت لمديرى جميع مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات المختلفة ، على أن يتم استخدامها داخل المدرسة فقط ، وتهدف لإعداد منظومة إلكترونية لحوكمة وربط مختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع انتهاء بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تحقق تتبع تجهيز الوجبات وأعدادها وحتى وصولها للمدارس بالجودة والأعداد المطلوبة.

وعقب الاجتماع قام أعضاء اللجنة بزيارة مدرسة هميمى الجبلاوى الابتدائية بإدارة أسوان التعليمية، وتجربة تشغيل المنظومة بالكروت الذكية واستخدام الباركود للتأكد من صحة ودقة جميع إجراءات التوزيع من مخازن المتعهد إلى المدرسة ، والتأكد من أن جميع الأنظمة المميكنة الخاصة بالمنظومة تعمل بكفاءة. 

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