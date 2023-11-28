محافظ أسوان: خطة لرفع مستويات الأداء لتطوير العمل في الديوان العام

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً مع موظفى وأعضاء إدارة المكتب الفنى، بحضور أسماء برجاس مدير المكتب الفنى، وذلك فى إطار حرصه على الإطمئنان ومتابعة منظومة العمل الإدارى داخل المكاتب والإدارات بالديوان العام.

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على مناقشة آليات العمل والجهود المبذولة داخل الإدارة ، بجانب بحث ودراسة الرؤى والمقترحات والأفكار اللازمة للتطوير واجتياز العقبات للارتقاء بمستويات الأداء.

قاعدة بيانات

وأكد المحافظ، أهمية هذه الإدارة ودورها فى إعداد وتجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بشكل دورى لتضم المعلومات الشاملة عن كافة الملفات والتحديات الخاصة بالمحافظة بمختلف قطاعات العمل ولا سيما فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ، بالإضافة إلى دورها فى التعامل مع جميع المكاتبات الإدارية الواردة والصادرة بين المحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية.

ولفت عطية إلى دور ذلك فى إتاحة الفرصة أمام المسئولين وعلى رأسهم المحافظ للتعامل السريع وإتخاذ القرارات والإجراءات السليمة واللازمة لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام مع دعم جهود التنمية بمختلف المجالات.

كما كلف اللواء أشرف عطية مدير المكتب الفنى بالتنسيق مع مدير الموارد البسرية بسرعة إعداد مذكرة تفصيلية عن أهم المطالب والاحتياجات اللازمة لدعم المكتب الفنى سواء على مستوى الأدوات والأجهزة الحديثة أو على مستوى الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة فى مختلف مجالات العمل لضمان تنفيذ المهام والتكليفات فى وقت قياسى وبالجودة المطلوبة .

التجهيزات

وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأسوان أن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإطلاق على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو.

أما بالنسبة لليوم الثانى فقد ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو ، وأيضاً 109 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .