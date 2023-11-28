لزيادة أعداد الأجانب.. محافظ أسوان يستقبل سفير جورجيا لاستقدام الأفواج السياحية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة جورجيا بمصر ميخائيل تيجيشفيلي ، وذلك ضمن اهتمام المحافظة المتواصل باستقبال الوفود الزائرة لها سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض كافة المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية والثقافية.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدول حيث تم تناول فتح المجال أمام إستقدام الأفواج السياحية من دولة جورجيا ، مع إقامة إتفاقية تآخى بين مدينتي أسوان و سفانيتى للتشابه في المقومات السياحية والإقتصادية والثقافية .

المقومات

وخلال اللقاء استعرض اللواء أشرف عطية المقومات الاقتصادية والسياحية والإستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان ، وخاصة أنها تتميز بتنوع فى المنتج السياحى مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمى.

ولفت المحافظ إلى السعى الجاد لاستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية ، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة ، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، والتحول الرقمى مما ساهم فى حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية.

فيما قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، وإطلاعه على كافة المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة ، وهو الذى دفعه للإهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع إتفاقية التأخى ، والتى سترتكز عناصرها على الجوانب السياحية والإستثمارية.

وأعرب السفير عن سعادته بأنه بزيارة محافظة أسوان ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التى تحققها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية ، وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا ،تعبيراً وإعتزازاً وتقديراً لعلاقات الصداقة بين البلدين.