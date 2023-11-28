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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة أسوان يكرم الأمين العام للجامعة لبلوغه سن التقاعد

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بتكريم طارق الصادق الأمين العام لجامعة أسوان لبلوغه سن التقاعد بعد رحلة من العطاء الوظيفي بالحرم الجامعي تقلد خلالها العديد من المناصب الإدارية والقيادية حتي وصل إلي منصب الأمين العام للجامعة.

وتوجه طارق الصادق الأمين العام للجامعة شكره وتقديره لإدارة الجامعة علي هذا التكريم ،وجاء التكريم اليوم علي هامش انعقاد مجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

 

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العطاء 

وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأسوان بأن  إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإطلاق على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو.

أما بالنسبة لليوم الثانى فقد ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو ، وأيضاً 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو. 

وأكد السكرتير العام المساعد على أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .

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