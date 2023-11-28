مجلس جامعة أسوان يناقش انتظام العملية التعليمية والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

انعقد اليوم مجلس جامعة أسوان رقم (137) برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، ورئيس المجلس وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وشهد الاجتماع مناقشة العملية التعليمية والعمل علي حسن سيرها طبقا لمعايير الجودة بالكليات من انتظام الدراسة بشكل دائم لحين إنعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023.

الفصل الدراسى

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ،أنه يعد هذا المجلس الذي يسبق امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب الخريطة والجدول الزمني للفصل الدراسي الأول ، ولذلك تم مناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء الإمتحانات العملية والنظرية والتي يؤديها مايقرب من 34 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالانشاءات من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

كما وافق المجلس على عدد من الترقيات والتعيينات ومنح عدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة .

وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأسوان بأن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإطلاق على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو.

جهود

أما بالنسبة لليوم الثانى فقد ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو ، وأيضاً 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

وأكد السكرتير العام المساعد على أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .