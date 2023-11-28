عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تتابع تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية باستخدام "الكروت الذكية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعياً مع أعضاء منظومة "التغذية المدرسية باستخدام الكروت الذكية"وهم العميد محمد سند قائد ضباط السيطرة على المنظومة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيمن حميدة رئيس مجلس إدارة جمعية أهالى الحمد، وعبد الله بهاء الدين مفوض الجمعية. 

وحضر اللقاء هناء مهنى مدير إدارة التغذية، ومحمود عطا متعهد التغذية لبدء تدشين منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية بأسوان بالتعاون مع إحدى الشركات شركة الموردة للتغذية المدرسية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

"طب أسوان" تُطلق قافلة مجانية في جميع التخصصات بوادي خريط النوبية

انعقاد لجنة اختيار عمداء كليتى التربية والتربية الرياضية بجامعة أسوان

رؤية مصر 

ويأتى ذلك فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ فى حوكمة مؤسسات الدولة وحرص الدولة والقيادة السياسية على تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب ، ودعم التغذية المدرسية. 

وتناول الاجتماع مناقشة ميكنة منظومة التغذية المدرسية واستخدام الكروت الذكية ، وبدء تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية في مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع المدارس باستخدام الكارت الذكى في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. 

حيث تم تسليم الكروت لمديرى جميع مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات المختلفة ، على أن يتم استخدامها داخل المدرسة فقط ، وتهدف لإعداد منظومة إلكترونية لحوكمة وربط مختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع انتهاء بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تحقق تتبع تجهيز الوجبات وأعدادها وحتى وصولها للمدارس بالجودة والأعداد المطلوبة.

بعد شكوى أهالي المحمودية.. السكرتير العام لمحافظة أسوان تتفقد المنطقة

نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال تجهيز مكتبة مصر العامة وتطوير ميدان عباس العقاد

الكروت الذكية 

وعقب الاجتماع قام أعضاء اللجنة بزيارة مدرسة هميمى الجبلاوى الابتدائية بإدارة أسوان التعليمية ، وتجربة تشغيل المنظومة بالكروت الذكية واستخدام الباركود للتأكد من صحة ودقة جميع إجراءات التوزيع من مخازن المتعهد إلى المدرسة ، والتأكد من أن جميع الأنظمة المميكنة الخاصة بالمنظومة تعمل بكفاءة.

وكان قد انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (117) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش موعد بدء الامتحانات العملية خلال منتصف ديسمبر المقبل لجميع الكليات العملية والعلمية، ومع بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة، كما تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومناقشة الضوابط الخاصة بالكارنيهات الجديدة التي يصدرها البنك الأهلي (كارنيه ميزة) بالاشتراك مع مركز المعلومات بالجامعة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

سعر مرتفع للفائدة.. ما أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا؟

"أشعر أني في بلدي ووطني"| تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

منظمة الأونروا : الأوضاع في غزة سيئة للغاية

تعرف على المنح التنافسية للعام الدراسي 2025/2024 المقدمة من دولة المجر

الفصائل الفلسطينية تثمن الدور المصري والقطري في تحقيق الهدنة المؤقتة

قرار عاجل من أبو الغيط الانتخابات الرئاسية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ