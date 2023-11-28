تعليم أسوان تتابع تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية باستخدام "الكروت الذكية"

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعياً مع أعضاء منظومة "التغذية المدرسية باستخدام الكروت الذكية"وهم العميد محمد سند قائد ضباط السيطرة على المنظومة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيمن حميدة رئيس مجلس إدارة جمعية أهالى الحمد، وعبد الله بهاء الدين مفوض الجمعية.

وحضر اللقاء هناء مهنى مدير إدارة التغذية، ومحمود عطا متعهد التغذية لبدء تدشين منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية بأسوان بالتعاون مع إحدى الشركات شركة الموردة للتغذية المدرسية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

رؤية مصر

ويأتى ذلك فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ فى حوكمة مؤسسات الدولة وحرص الدولة والقيادة السياسية على تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب ، ودعم التغذية المدرسية.

وتناول الاجتماع مناقشة ميكنة منظومة التغذية المدرسية واستخدام الكروت الذكية ، وبدء تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية في مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع المدارس باستخدام الكارت الذكى في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

حيث تم تسليم الكروت لمديرى جميع مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات المختلفة ، على أن يتم استخدامها داخل المدرسة فقط ، وتهدف لإعداد منظومة إلكترونية لحوكمة وربط مختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع انتهاء بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تحقق تتبع تجهيز الوجبات وأعدادها وحتى وصولها للمدارس بالجودة والأعداد المطلوبة.

الكروت الذكية

وعقب الاجتماع قام أعضاء اللجنة بزيارة مدرسة هميمى الجبلاوى الابتدائية بإدارة أسوان التعليمية ، وتجربة تشغيل المنظومة بالكروت الذكية واستخدام الباركود للتأكد من صحة ودقة جميع إجراءات التوزيع من مخازن المتعهد إلى المدرسة ، والتأكد من أن جميع الأنظمة المميكنة الخاصة بالمنظومة تعمل بكفاءة.

وكان قد انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (117) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش موعد بدء الامتحانات العملية خلال منتصف ديسمبر المقبل لجميع الكليات العملية والعلمية، ومع بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة، كما تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومناقشة الضوابط الخاصة بالكارنيهات الجديدة التي يصدرها البنك الأهلي (كارنيه ميزة) بالاشتراك مع مركز المعلومات بالجامعة.