محافظ أسوان يجتمع لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا للانتخابات الرئاسية وتكثيف التوعية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً مع كافة المسئولين عن الجهات الخدمية والمختصة بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر القادم قبل وأثناء انطلاقها للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

وحضر الاجتماع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور عطا لله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة.

الانتخابات

وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية مهلة أخير حتى منتصف الأسبوع القادم للمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية من خلال المديريات الخدمية التابعة لها، أو بواسطة رؤساء الوحدات المحلية ، أو قيادات المحافظة حيث أنه في حالة أكتشاف أى ملاحظات لم يتم تلافيها سيتم إحالة جميع المسئولين عن المقر الإنتخابى للتحقيق الفوري وبجزاءات رادعة، وخاصة أن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق.

وشدد على سرعة تلافى كافة الملاحظات فى النظافة العامة ودورات المياة والكهرباء والاتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى.

وأكد محافظ أسوان أنه تم تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية ، ليتواكب ذلك مع وضع خطة للإستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين ، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، علاوة على توفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان.

جهود

وطالب بتكثيف وتكاتف الجهود بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات ودور العبادة وكافة منظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير وممارسة حقهم الدستورى لإختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه بإعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية ، والعمل على التدخل السريع.

مؤكداً على يتوازى ذلك تحقيق التأمين الكامل لهذه اللجان ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.

والجدير بالذكر بأنه تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة ، و8 معاهد أزهرية ، و8 وحدة تضامن إجتماعى ، و5 مراكز شباب ، و 4 وحدات صحية ، و 4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى ، و3 وحدات محلية ، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

فيما يصل عدد الناخبين إلى مليون ، و89 ألف ، و 664 نسمه موزعين على 8 أقسام ومقرات إنتخابية هم قسم أول شرطة أسوان ، وقسم ثانى شرطة أسوان ، ومركز شرطة أسوان ، و مركز شرطة أبوسمبل السياحية ، علاوة على مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .