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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسوان: الانتهاء من مركز علاج الإدمان تمهيداً لافتتاحه قريباً

مركز علاج الأدمان
مركز علاج الأدمان بمدينة أسوان الجديدة

أعلنت جامعة أسوان عن أنه تم الإنتهاء من التجهيزات النهائية بمركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة وذلك تمهيداً لافتتاحه قريباً .

من جانبه قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار العمل علي توفير الخدمة الصحية بمدينة أسوان الجديدة والعمل علي استكمال المنشآت الطبية قد تم الإنتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بمشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة. 

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مركز علاج

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة أن المحافظة في احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضي الإدمان وفقاً لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأن مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز 95 سرير إضافة إلي ملعب راضي ، وورش تدريب للنزلاء من المرضى ، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيداً لافتتاحه قريباً لعلاج مرضي الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.

وأشار الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب إلي أن محافظة اسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان في حين يوجد 5 مراكز (العزيمة) تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي مستوي الجمهورية فى محافظات : بورسعيد وقنا والغردقة ومرسي مطروح والمنيا، وهذا المركز يكون الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضي الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع المرضي من محافظات جنوب الصعيد.

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مجلس جامعة أسوان يناقش انتظام العملية التعليمية والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أنشطة 

انعقد اليوم مجلس جامعة أسوان رقم (137) برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، ورئيس المجلس وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وشهد الاجتماع مناقشة العملية التعليمية والعمل علي حسن سيرها طبقا لمعايير الجودة بالكليات من انتظام الدراسة بشكل دائم لحين إنعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ،أنه يعد هذا المجلس الذي يسبق امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب الخريطة والجدول الزمني للفصل الدراسي الأول ، ولذلك تم مناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء الإمتحانات العملية والنظرية والتي يؤديها مايقرب من 34 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالانشاءات من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

كما وافق المجلس على عدد من الترقيات والتعيينات ومنح عدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة .

 

 

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