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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الدولي: الهند تنتشل 496 مليون شخص من براثن الفقر خلال 12عاما

الهند
الهند
أ ش أ

أفاد البنك الدولي بأن الهند نجحت في انتشال نحو 496 مليون شخص من براثن الفقر المدقع خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2023، لتهبط نسبة الفقر إلى 2.6%.

وأرجع البنك - في أحدث تقرير له - هذا التراجع التاريخي إلى نمو معدلات الاستهلاك الأسرية، وارتفاع مستويات التشغيل، ولاسيما بين النساء، إلى جانب التوسع في برامج الدعم الغذائي وشبكات الأمان الاجتماعي التي ساهمت في حماية الفئات الأكثر هشاشة من الصدمات الاقتصادية.

وأشار البنك الدولي إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر للشريحة الدنيا من الدخل المتوسط انخفضت بشكل حاد من 57.7% في عام 2011 إلى 16.1% في عام 2023.

البنك الدولي الهند معدلات الاستهلاك

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