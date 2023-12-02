الكيلو بـ27 جنيها.. محافظ أسوان: طرح 500 طن سكر بالمنافذ والقوافل والمجمعات

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لتخصيص كمية من السكر المعبأ بإجمالي ٥٠٠ طن من مصنع سكر إدفو لتوزيعها على المواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبالكميات الكافية والأسعار المناسبة للحد من الاحتكار وضبط الأسواق.



السلع الأساسية

ووجه المحافظ الشكر لوزير التموين لاستجابته بتوفير هذه الكميات من السكر لأبناء محافظة أسوان لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة الأساسية ، وهو الذى تطلب وضع خطة عمل لتوزيعها هذه الكميات لكسر الاحتكار ووصولها إلى المستحقين دون أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

ومن جهته، أكد خالد أبو القاسم مدير عام التموين، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، سيتم توزيع كميات السكر المخصصة من خلال 33 مجمعا استهلاكيا تابعين للشركة المصرية، بالإضافة إلى 6 منفذا تابعين لمديرية الزراعة، وكذا القوافل التموينية التي ستجوب القرى والنجوع، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية، فضلاً عن توزيعها في بعض سلاسل الهايبر ماركت بنفس السعر المقرر.

ولفت إلى استمرار الحملات التموينية؛ لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق وخاصة للسلع الأساسية حيث أسفرت عن تحرير ٤٨ محضر جنح بعد ضبط كميات من السكر بمخازن عدد من تجار السوق السوداء وصلت إلى ٤٩ طنا، علاوة على 8 أطنان من الدقيق البلدي (مخابز).