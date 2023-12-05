وكيل تعليم أسوان يتابع انتظام سير العمل بالمدارس

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بجولة لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية بإدارتى نصر النوبة وكوم امبو حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة دار السلام الابتدائية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية بحضور سيد برجاس مدير الإدارة ، والحسينى داود رئيس قسم التخطيط والمتابعة .

وتابع لطفى انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة ، وتحقيق الانضباط بالمدرسة.

كما التقى باثنتين من معلمات الفصل ممن تم التعاقد معهم من الناجحين بالدفعة الأولى من مسابقة ٣٠ ألف معلم وهما أميرة حسونة ، وفاطمة فتحى ، وهنأهم باستلام العمل وحثهم على اكتساب الخبرات من زملائهم وبذل الجهد وتمنى لهم ولجميع العاملين بالمدرسة التوفيق والسداد .

العملية التعليمية

كما تفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد للمدرسة لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتقليل الكثافات ، وقام ناصر محمد توفيق مدير المدرسة بتقديم درعاً تذكارية باسم العاملين بالمدرسة للسيد وكيل الوزارة تقديراً وعرفاناً لجهوده خلال فترة توليه قيادة تعليم أسوان مع التمنيات له بدوام الصحة والتوفيق .

و تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بمدرسة عزبة على سليمان الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة كوم امبو التعليمية، وتفقد المبنى الجديد للمدرسة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وشهد الاحتفالية التى تم فيها تكريم عدد من معلمات رياض الأطفال المتميزات ، بحضور أحمد سلامة مدير الإدارة، وأحمد البنا نقيب المعلمين بكوم امبو، ومصطفى عوض مدير بنك مصر كوم امبو وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور.

وقدم براعم الروضة وطلاب المدرسة عروضاً رياضية واستعراضية بجانب عدد من الفقرات الفنية، وتم تكريم وكيل الوزارة ، تقديراً لما بذله من جهود للارتقاء والنهوض بالتعليم بأسوان.

تكريم

وبدوره أشاد وكيل الوزارة بما تابعه خلال زيارته للمدارس، وأكد على ضرورة الاهتمام بتحقيق الانضباط داخل مدارسنا، وتقديم خدمة تعليمية للطلاب ، فالعلم والعمل أساس أى تقدم ، وتمنى للجميع دوام التوفيق.

وكان قد واصل مديرو الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بأسوان جولاتهم الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الأنشطة الطلابية بمختلف المدارس وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.