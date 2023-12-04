عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد القافلة الطبية المجانية لعمليات الشفة الأرنبية بالمستشفى الجامعي

جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

انطلقت فعاليات القافلة الطبية الإنسانية الدولية المجانية الشاملة لعمليات الشفة الأرنبية والشق الحنجرى والعيوب الخلقية بالرأس والرقبة بالتعاون بين مبادرة "الناس لبعضهم"، ومؤسسة "عملية ابتسامة"، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ولرسم البسمة على وجوه الأطفال.

وتفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، أعمال القافلة الطبية بالمستشفى الجامعى والتى تستمر فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجارى بالتعاون مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان بإشراف من قسم جراحة التجميل والإصلاح بقيادة الدكتور أحمد قناوى، وبحضور الدكتور عصام أبو المجد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، وأيضاً الدكتور عز الصادق  مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة.

جهود متنوعة

ونقلت غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين فى هذه القافلة من الأطباء المصريين المتخصصين والإستشاريين لمؤسسة عملية إبتسامة الدولية " برئاسة الدكتور محمد الشاذلى ، مشيدة بالتعاون المتواصل من فريق العمل الطبى الذين حرصوا على المشاركة الفعالة فى هذه القافلة الطبية التطوعية لتقديم خدماتهم الإنسانية لأبناء المحافظة .

كما قدمت نائب المحافظ شكرها لإدارة مستشفى أسوان الجامعى لتوفير كافة السبل والإمكانيات والخدمات اللوجستية والمستلزمات الطبية وغرف العمليات المجهزة بما تحتاج إليه القافلة لإتمام أعمالها بنجاح.

قافلة

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد قناوي بأن القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى ضمت العديد من التخصصات منها جراحة التجميل والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الإجتماعية والتسجيل الطبى .

وقال إن القافلة تشهد إقبالا كبيرا مما سيساهم بدوره فى تخفيف المعاناة عن كاهل أسر المرضى من تحمل أعباء ومشقة السفر إلى محافظات أخرى حيث يتم توفير العلاج الجراحى التكميلي الإصلاحى ، وأيضاً علاج التخاطب والأسنان بالمجان ، مع إجراء الفحوصات اللازمة ، ومن المتوقع إجراء حوالى ١٢٠ عملية جراحية لمرضى الشفة الأرنبية  ، بجانب توقيع الكشف على أكثر من 350 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى على مدار فعاليات القافلة ، مع عقد لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جرائم فساد.. الحكم على رئيس عربي سابق بالسجن 5 سنوات

مشروع قرار مقدم من مصر..ماذا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن بشأن أحداث غزة؟

لمدة 40 عاما.. واشنطن تتهم مسئولا بالأمن القومي بالتجسس لصالح كوبا|التفاصيل الكاملة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على خان يونس في غزة

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ