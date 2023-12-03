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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الأورمان بأسوان تعيد إعمار وتأهيل 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو

جهود جمعية الأورمان
جهود جمعية الأورمان بأسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان جمعية الأورمان فى خلق فرصة عمل جديدة لأبناء قرية الفؤادية بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان ، وذلك من خلال إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلا بالقرية حيث أن جميع أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرية تتم بأيدي عاملة من أبناء القرية ما يخلق فرصة عمل جديدة لأبناء القرية

وأكد محمد يوسف وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والارضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالاحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

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جمعية الأورمان

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن اختيار المنازل التي يتم تطويرها يخضع لعدة معايير حيث تكون الأولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل والسيدات المعيلات.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان ، ودائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وتضمن المشروع أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

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جهود

وكانت قد واصلت مبادرة "الناس لبعضهم" سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها المتتالية تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعطى توجيهاته للقائمين على تنفيذ المبادرة الإنسانية، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام.

كما يتم تكثيف الجهود بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لاستكمال منظومة النجاحات الهادفة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية تواكباً مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تشهدها مختلف المحافظات فى الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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