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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان توزع 25 جهاز عروس بالتعاون مع فرع جمعية رسالة

جهود مبادرة الناس
جهود مبادرة الناس لبعضهم بأسوان

تواصل مبادرة "الناس لبعضهم" سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها المتتالية تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعطى توجيهاته للقائمين على تنفيذ المبادرة الإنسانية، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام.

كما يتم تكثيف الجهود بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لاستكمال منظومة النجاحات الهادفة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية تواكباً مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تشهدها مختلف المحافظات فى الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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الناس لبعضهم

وفى هذا الإطار تم من خلال مبادرة "الناس لبعضهم" بالتنسيق مع فرع جمعية رسالة للأعمال الخيرية والتنمية بكوم أمبو برئاسة أحمد النجار، وبحضور شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى توزيع مساعدات وأجهزة عينية لتجهيز 25 عروسة، والتى ضمت 20 جهاز بوتاجاز 5 شعلة، و25 بوتاجاز 4 شعلة، و20 غسالة عادية و 20 غسالة هاف، و25 أسطوانة بوتاجاز، و21 سريرا ومرتبة، وهو الذى تكامل مع تنفيذ 10 وصلات منزلية، و6 أسقف بمختلف قرى ونجوع مركز ومدينة كوم أمبو .

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