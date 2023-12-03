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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء النوبة بأسوان يعلنون تأييدهم لـ السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان

أعلن أبناء النوبة بمركز نصر النوبة بأسوان، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب مصر الحديثة. 

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مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان 

حضر المؤتمر اللواء أحمد فهمى، الأمين العام لحزب مصر الحديثة، واللواء محمد عبد الجليل، أمين الحزب بمحافظة أسوان، والنائب البرلمانى أيمن فؤاد، والشيخ حمدنالله صالح، والقس فلوباتير حنا، وممثلى القيادات الدينية بأسوان.

وخلال المؤتمر قدم الشابان عادل عبد المنعم وهبة سامى، من أبناء النوبة، عرضا لمحاكاة ما قدمه الرئيس لصالح الشباب والإنجازات التى تخدم الشباب والفتيات فى شتى المجالات، واختتما العرض بهتاف "تحيا مصر".

وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليا، عن الإنجازات التى تحققت على أرض نصر النوبة من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

كما شهد المؤتمر الجماهيرى عرض فنى للفنون الشعبية، فرقة شباب المالكى، والتى قدمت عرضا فلكلوريا فنيا لاقى إعجاب الحضور.

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مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان 

وفى كلمته دعا اللواء أحمد فهمى، الأمين العام لحزب مصر الحديثة، إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق يوم 10 ديسمبر، لتكون بمثابة عرس ديمقراطى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصفه بأنه الرجل الأنسب لهذه المرحلة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

وأوضح الأمين العام لحزب مصر الحديثة، أن الرئيس السيسى نجح فى القضاء على العشوائيات حتى نجح سكان هذه المناطق ولأول مرة فى امتلاك شقة سكنية، لافتا إلى أن السيسى رئيس صادق مع شعبه ووفر لنا الأمن والأمان، وغير ذلك من إنجازات، معلقا: "الرئيس مش همه حاجة غير شعبه".

وتحت شعار "أنت أولى بها" وقع المشاركون فى مؤتمر " حكاية وطن " على دعمهم لترشيح وإنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك من خلال كتابة 100 سبب لاختيار رئيس الجمهورية. 

وكان قد تم تنظيم المؤتمر بمحافظة أسوان من خلال التحالف الوطنى بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، واتحاد رائدات الأعمال العربيات. 

ودعا المشاركون فى المؤتمر جمهور المصريين فى أسوان والمحافظات للنزول إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات، ودعم الرئيس السيسى فى المرحلة المقبلة.   

وأكد المشاركون فى المؤتمر، خلال كلماتهم المختلفة أن تأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو ضرورة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التى تبنيها الدولة خلال الفترة الوجيزة الماضية، بجانب نجاح الرئيس السيسى فى توفير الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، ووضح المشاركون أيضا ثمرة الإصلاح الاقتصادى الذى يتم خلال الفترة الحالية.   

وشارك فى المؤتمر، الدكتور لؤى نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتورة سهير المصرى، رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل الطرق الصوفية ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وعدد من نواب البرلمان، بجانب حضور القيادات الدينية والعمالية والحزبية.  

مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان 
مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان 
مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان 

 

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