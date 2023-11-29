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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال تطوير المجزر العمومى بالشلال

جانب من جولة نائب
جانب من جولة نائب محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بمتابعة أعمال تطوير السلخانة (المجزر العمومى ) بالشلال ، ومنظومة النظافة ورفع كفاءة التشغيل ، إستعدادً لإعادة تشغيل المجزر والتصريح لأصحاب محلات الجزارة بإستئناف أعمال الذبح غداً الخميس

وقد جاءت جولة نائبة محافظ أسوان بمرافقة الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطري ، بالإضافة إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب.

وخلال الجولة التفقدية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على الإلتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن إعداد وتطبيق خطة متكاملة لمنظومة النظافة العامة والسلامة المهنية داخل السلخانة بشكل يضمن تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة فى التشغيل ، بالإضافة إلى مراعاة الإلتزام بتطبيق القواعد والإشتراطات البيئية والصحية المقررة. 

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كما كلفت الدكتورة غادة أبو زيد بضرورة الإهتمام بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول بالسلخانة مع ضرورة توفير الوسائل والمعدات اللازمة لنقلها والتخلص منها بشكل يومى وأمن وذلك للحفاظ على البيئة وحماية لخطوط وشبكات الصرف الصحى. 

وشددت غادة أبو زيد على الإلتزام بالقيام بأعمال الكشف والفحص البيطرى الدقيق واللازم لجميع رؤوس الماشية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض أو أى عيوب مخالفة للذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

 

 

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