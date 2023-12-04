انطلاق معسكر اليوم الواحد بمراكز الشباب بأسوان لاستهداف 340 طليعا

نظم مركز شباب أرمنا بإدارة شباب نصر النوبة شمال أسوان معسكر اليوم الواحد وذلك تحت رعاية كريمة من معالي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة)، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويأتى ذلك في إطار الإهتمام الذي توليه الدولة بالنشء والشباب بالمحافظات، وبمتابعة من الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، وبإشرف عبدالعليم مدير إدارة الرحلات والمعسكرات بالوزارة، والمسئول عن تنفيذ المشروع بأسوان، وأيضاً محمد البدرى مدير إدارة الطلائع بالمديرية، ومنتصر حسن مدير إدارة شباب نصر النوبة.

معسكرات شبابية

وبدأ المعسكر بطابور الإصطفاف وتحية العلم، ثم تم تقسيم المعسكر إلى ورش بالتبادل بين المدربين، وقام بتنفيذ الورش كل من الدكتور مصطفي أبوالحسن بروفسير التنمية الإرتقائية ومدرب التنمية البشرية، والكابتن محمد رمضان رئيس قسم الرياضة بالإدارة، ورمضان عرابى موجه تربية فنية بالتربية والتعليم.

ويستهدف معسكر اليوم الواحد 100 طليع وطليعة في المرحلة السنية من ٨ وحتى ١٦ سنة، ويهدف برنامج المعسكر إلى تنمية ورعاية النشء ثقافياً ورياضياً ومجتمعياً في ضوء مواكبة الجمهورية الجديدة، ويتضمن المعسكر أنشطة متنوعة لبناء شخصية الطليع من خلال أنشطة وورش تنمية بشرية وخدمة مجتمعية وتفاعلية للمهارات الحياتية وأنشطة رياضية وترويحية وأنشطة بيئية وإبداعية وذلك لاكتشاف وإبراز المواهب الفنيه والثقافية والرياضية والحياتية لإنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية.

والجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المعسكر على مدار 3 أيام، وبدأ بمركز شباب سلوا بحري بكوم أمبو، ثم مركز شباب أرمنا بنصر النوبة، ليختتم بمركز شباب حي قدري عثمان بأسوان، ويستهدف المعسكر ٣٤٠ طليع وطليعة من طلائع المحافظة.