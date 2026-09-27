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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقطة إنسانية تحت المطر.. رجل أمن يصطحب مسنًا من ذوي متلازمة داون على لمس الكعبة

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثّق لقطة إنسانية مؤثرة داخل المسجد الحرام، ظهر خلالها أحد رجال الأمن وهو يساعد مسنًا من ذوي متلازمة داون على الوصول إلى الكعبة المشرفة ولمسها، في مشهد حظي بتفاعل واسع من المتابعين.

وأظهر الفيديو رجل الأمن وهو يصطحب المعتمر المسن ويحرص على تحقيق رغبته في الوصول إلى الكعبة المشرفة ولمسها، وسط أجواء روحانية شهدها المسجد الحرام.

وتزامنت هذه اللقطة الإنسانية مع هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وسط أجواء إيمانية لافتة، ووجود أعداد كبيرة من المعتمرين والطائفين حول بيت الله الحرام.

وأظهر مقطع آخر متداول تساقط الأمطار بغزارة على المسجد الحرام، بينما واصل المعتمرون أداء مناسكهم والطواف حول الكعبة المشرفة، رافعين أكف الضراعة إلى الله، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بالمشهد الإنساني، مشيدين بتصرف رجل الأمن وحرصه على مساعدة المعتمر وتحقيق رغبته، فيما كتب أحد المتابعين: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده»، تعليقًا على هطول الأمطار على مكة المكرمة.

وتشهد مكة المكرمة أجواء ممطرة من وقت لآخر، وتتزامن هذه الأجواء مع وجود المعتمرين والطائفين بالمسجد الحرام، الذين يواصلون أداء مناسكهم والدعاء والتضرع إلى الله.

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