محافظ أسوان: وضع حلول عملية وجذرية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

أكد محافظ أسوان أشرف عطية ضرورة وضع حلول علمية للمناطق التي تعاني من مشكلة المياه الجوفية داخل مدينة أسوان من أجل حماية وسلامة أرواح المواطنين والثروة العقارية، وأيضا التراث الإنساني المتمثل في المناطق الآثارية داخل المدينة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس، مع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة الحلول الجذرية لمشكلة المياه الجوفية بمدينة أسوان.



وأوضح المحافظ - خلال اللقاء - أنه تم الاتفاق على الإسراع بتنفيذ الحلول العلمية لمشكلة المياه الجوفية، من خلال إعادة تشغيل آبار الشلال جنوب أسوان وإعادة تأهيلها بإجمالي 40 بئرا يحتوي على أنقى مياه شرب وبجودة عالية وخاصة أن مصدرها مجرى نهر النيل بمنطقة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان القديم، مما سيساهم في سد الاحتياج لشبكات مياه الشرب للقضاء على ظاهرة ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمناطق الساخنة والتي تقع معظمها على مرتفعات جبلية، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه الجوفية بالمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان.



ووجه عطية، بضرورة الاستفادة من الدراسة العلمية التي تم إعدادها بإشراف من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيضا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين من جامعتي الزقازيق وأسوان، بالإضافة إلى لجان مراكز بحوث البناء بوزارة الإسكان ومعهد بحوث الري، للتخلص من مشكلة المياه الجوفية باعتبارها من أكبر التحديات الحالية.