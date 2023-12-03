لدعم السيسى بالانتخابات.. مؤتمر حكاية وطن بأسوان يرفع شعار "أنت أولى بها"

تحت شعار "أنت أولى بها"، أكد المشاركون فى مؤتمر "حكاية وطن " بأسوان على دعمهم لترشيح وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك من خلال كتابة 100 سبب لاختيار رئيس الجمهورية.

وتم تنظيم المؤتمر بمحافظة أسوان من خلال التحالف الوطنى بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، واتحاد رائدات الأعمال العربيات.



مؤتمر لدعم السيسي في أسوان

مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان

ودعا المشاركون فى المؤتمر جمهور المصريين فى أسوان والمحافظات للنزول إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون فى المؤتمر، خلال كلماتهم المختلفة أن تأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو ضرورة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التى تبنتها الدولة خلال الفترة الوجيزة الماضية، بجانب نجاح الرئيس السيسى فى توفير الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وأوضح المشاركون أيضا ثمرة الإصلاح الاقتصادى الذى يتم خلال الفترة الحالية.

وشارك فى المؤتمر، الدكتور لؤى نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتورة سهير المصرى، رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل الطرق الصوفية ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وعدد من نواب البرلمان، بجانب حضور القيادات الدينية والعمالية والحزبية.

مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان

مؤتمر دعم الرئيس السيسى بأسوان