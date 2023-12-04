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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إنهاء 1165 مشروعا حتى الآن بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء ياسر عبد الشافى بترأس الاجتماع الدورى والتنسيقى لعرض نتائج المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " وذلك بحضور أعضاء المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء المهندس حازم محمد ، ومحمد شعيب ، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية .

 

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حياة كريمة 

وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد على أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فإننا نسابق الزمن لإنهاء المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حيث تم الإنتهاء من 1165 مشروع حتى الآن ، ويتم تشغيلهم تدريجياً ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة ، والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى تكتسى بالبانوراما الجمالية ، وكاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة ، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها ، وتحويلها أيضاً لمناطق جذب سكانى.

وأوضح بأنه تم التأكيد على تكثيف المرور الميدانى من قبل المسئولين المختصين على المشروعات المتنوعة بكافة قطاعات العمل العام لتحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين بالإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل العام المختلفة ، وتجدر الإشارة إلى أنه المبادرة الرئاسية " حياة كريمة تستهدف 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة .

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